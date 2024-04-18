هيئة الدواء تشارك في اليوم العلمي لقسم الميكروبيولوجي بكلية الصيدلة الجامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 03:31 مساءً - شاركت هيئة الدواء المصرية في اليوم العلمي المقام بمقر كلية الصيدلة الجامعة المصرية الصينية، والذي نظمه قسم الميكروبيولوجي بالكلية عن مضادات الميكروبات ومخاطر ظهور السلالات المقاومة لها.

تم خلال الفعاليات تعريف طلبة كلية الصيدلة بالجامعة بأنشطة هيئة الدواء المصرية وإصداراتها فيما يتعلق بمضادات الميكروبات، كذلك التعريف بالجهود المبذولة في رفع الوعي المجتمعي عن استخدام مضادات الميكروبات، والحد من ظهور السلالات المقاومة لها، بالإضافة إلى القيام بالتوعية عن مضادات الميكروبات وإقامة المسابقات بين الطلاب.

شهد اليوم العلمي تفاعلًا كبيرًا من طلبة الجامعة الصينية في المسابقات والألعاب التعليمية التي عقدتها هيئة الدواء، وكذلك في ال booth الذي أقيم على هامش اليوم وتم عرض وسائل التوعية من كروت تثقيف ورسائل توعوية عن أهمية الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع الجامعات المصرية، ومشاركة طلاب كليات الصيدلة الأنشطة والإصدارات التوعوية التي تقوم بها الهيئة، كذلك رفع الوعي المجتمعي عن استخدام مضادات الميكروبات.