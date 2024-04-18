تقدر قيمتها بـ 3 ملايين جنيه.. ضبط شخص فى قنا لحيازته كميات كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم قنا - له معلومات جنائية)، بالاتجار فـى العقاقير والأقراص

المخدرة، واستغلاله لشقه سكنيه كائنة بدائرة قسم شرطة قنا، كمخزن غير مُرخص للاحتفاظ بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بالمخزن المشار إليه، وبحوزته (أكثر من 102 ألف قرص مخدر – 1506 أمبول مخدر).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (3 مليون جنيه) تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.