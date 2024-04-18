معلومات الوزراء يبرز احتفالية مصر باليوم العالمي للتراث (إنفوجراف)

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 05:29 مساءً - كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أجندة احتفالية اليوم العالمي للتراث.

تضمنت فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفاء باليوم العالمي للتراث، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، مشاركة العديد من قطاعات وهيئات الوزارة ومراكزها الثقافية المنتشرة بالمحافظات؛ مما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية التراثية، وتفعيل وزارة الثقافة المصرية لاستراتيجية الدولة في الحفاظ على هذه الفنون التراثية، وضمانة استدامتها للأجيال القادمة، لصون هويتنا الثقافية.

أبرز فعاليات اليوم العالمي للتراث

ينظم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش ببيت المعمار المصري، السبت 20 أبريل الجاري، احتفالية "التراث السمع بصري في مائة عام"، بمشاركة الدكتورة رشا طموم، والدكتورة هبة صفي الدين، كما يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، في 7 مساء الأحد 21 أبريل الجاري، حفل "السيرة الهلالية" لفرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويصاحب الحفل معرض لفنون الخط العربي التراثية من نتاج مدرسة خضير البورسعيدي، بالإضافة إلى ورش تعليم خط وكتابة، وفي الجمعة 27 أبريل الجاري، تقدم فرقة "ومضة" احتفالية بعنوان "مصر التراث".

اليوم العالمي للتراث

جدير بالذكر أن يوم التراث العالمي بدأ الاحتفال به منذ عام 1983م، بعد أن اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) تحديد اليوم الدولي للمعالم والمواقع الأثرية، أو ما يصطلح عليه في الإعلام العربي بيوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982، والذي وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، والهدف من ذلك هو تعزيز الوعي بشأن تنوع التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود لحماية التراث والمحافظة عليه.