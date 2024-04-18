محافظة الجيزة: إطلاق مشروع تحسين الهوية البصرية على الطريق الدائرى.. وملوك مصر القديمة تزين الجدران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 05:30 مساءً - وقالت محافظة الجيزة خلال مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، إن الدولة تنفذ مشروعًا كبيرًا لتجميل وتطوير واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، مشيرة إلى أنه جارٍ طلاء وتجميل مئات العقارات المطلة على الدائري وتزيينها برسومات لملوك الفراعنة القدماء؛ تعبيرًا عن الحضارة المصرية القديمة، حتى تكون في استقبال زوار المتحف المصري الكبير، موضحة أن محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه تشهد حاليًا أعمال تطوير شاملة؛ لتحسين الصورة البصرية للمناطق المحيطة بالمتحف، وتطوير ورصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إليه، بالإضافة إلى معالجة وطلاء واجهات المباني والعقارات السكنية القديمة المطلة على جانبي الطريق الدائري، وذلك بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية والهرم، بدءًا من نزلة شارع البحر الأعظم حتى بداية الطريق السياحي في الاتجاهين بطول تقريبي 14 كيلو مترًا للاتجاهين.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن أعمال التطوير والتجميل تتم وفق رؤية كبيرة تراعي معايير فنية وهندسية مدروسة، وتتضمن تقسيم الطريق لعدة قطاعات والعمل على طلاء العقارات بألوان موحدة متناسقة كشرائح جمالية مع إضافة بعض العناصر المميزة للطريق من نباتات وأشجار وإنارات تجميلية ولوحات إعلانية وشاشات عرض ورسومات تعكس الحضارة المصرية القديمة، وذلك بمشاركة عدد كبير من المكاتب الاستشارية المتخصصة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، مشيرة إلى أن الطريق الدائرى تحول لممشى فرعونى يتزين بالملوك القدماء لاستقبال زوار المتحف الكبير.

ملوك مصر على الطريق الدائرى مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير

الطريق الدائري

الهوية البصرية للطريق

تشكيل الهوية البصرية

تطوير المبانى على الطريق

توت عنخ أمون

صور الملوك تزين المبانى

صور للتماثيل المصرية القديمة على الطريق الدائرى

صور لملوك مصر تزين طريق المتحف المصري

صورة لأمون رع على الطريق الدائرى

صورة لتحتمس

صورة للملك توت عنخ أمون

عقارات المطلة على الطريق الدائرى