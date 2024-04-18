محافظة الجيزة: إطلاق مشروع تحسين الهوية البصرية على الطريق الدائرى.. وملوك مصر القديمة تزين الجدران

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وأشارت محافظة الجيزة إلى أن أعمال التطوير والتجميل تتم وفق رؤية كبيرة تراعي معايير فنية وهندسية مدروسة، وتتضمن تقسيم الطريق لعدة قطاعات والعمل على طلاء العقارات بألوان موحدة متناسقة كشرائح جمالية مع إضافة بعض العناصر المميزة للطريق من نباتات وأشجار وإنارات تجميلية ولوحات إعلانية وشاشات عرض ورسومات تعكس الحضارة المصرية القديمة، وذلك بمشاركة عدد كبير من المكاتب الاستشارية المتخصصة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، مشيرة إلى أن الطريق الدائرى تحول لممشى فرعونى يتزين بالملوك القدماء لاستقبال زوار المتحف الكبير.
ملوك مصر على الطريق الدائرى مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير
الطريق الدائري
الهوية البصرية للطريق
تشكيل الهوية البصرية
تطوير المبانى على الطريق
توت عنخ أمون
صور الملوك تزين المبانى
صور للتماثيل المصرية القديمة على الطريق الدائرى
صور لملوك مصر تزين طريق المتحف المصري
صورة لأمون رع على الطريق الدائرى
صورة لتحتمس
صورة للملك توت عنخ أمون
عقارات المطلة على الطريق الدائرى