استعد يا بطل..امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد أخر تعديل من وزارة التعليم

أحمد جودة - القاهرة - استعد يا بطل ..امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد أخر تعديل من وزارة ن

يتساءل عدد كبير جدا من أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع المحافظات المصرية عن موعد امتحانات الثانوية العامة شعبة الأدبي والشعبة العلمي وتزايدت عمليات البحث منذ ان اقترب انتهاء العام الدراسي الحالي ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الإطلاع على موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 والاطلاع ايضا على تفاصيل الامتحانات وما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

امتحانات الثانوية العامة 2024



قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 للعام الدراسي 2023 و2024 حيث إن الامتحانات سوف يتم إقامتها ابتداء من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو لعام 2024 وسوف تستمر الامتحانات إلى يوم السبت الموافق 20 يوليو عام 2024.



جدول امتحانات الثانوية العامة



قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة التي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال متابعة النقاط التالية:

أول أيام امتحانات الثانوية العامة سوف ياتي يوم الاثنين الموافق 10 يونيو عام 2024 وسوف تكون هذه اختبارات المواد الغير مضافة للمجموعة وسوف يقوم الطلاب بأداء امتحان التربية الدينية وامتحان التربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو عام 2024 سوف يقومون الطلاب بامتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

اجازة عيد الاضحى المبارك سوف تكون يوم السبت الموافق 15 يونيو حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو وسوف يتم وقف الامتحانات في هذه الأيام..

يوم السبت الموافق 22 يونيو عام 2024 سوف يقومون الطلاب بأداء امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو عام 2024 سوف يقومون الطلاب بامتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية.