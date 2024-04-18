نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منطقة منشية البكاري غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ اعمال تحويلات للمرافق وتحسين كفاءة خطوط المياه الكائنة بمنطقة المريوطية فإنه سيتم قطع المياه عن خط قطر ٣٠٠ مم زاهر المغذى لمنطقة منشية البكاري لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٤ علما بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي منطقة منشية البكاري.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتشير محافظة الجيزة بأن شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.