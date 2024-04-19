انت الأن تتابع خبر بشري من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا الجمعة 19 أبريل 2024 .. مفيش تراب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة 19 أبريل 2024، في محافظات جمهورية مصر العربية.

أدلت غانم بعدد من التصريحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل الزوايا” المذاع عبر فضائية “أون”، التي طمأنت من خلال المواطنين، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

حالة الطقس غدا