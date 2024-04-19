انت الأن تتابع خبر بشري من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا الجمعة 19 أبريل 2024 .. مفيش تراب والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة 19 أبريل 2024، في محافظات جمهورية مصر العربية.
- أدلت غانم بعدد من التصريحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل الزوايا” المذاع عبر فضائية “أون”، التي طمأنت من خلال المواطنين، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.
حالة الطقس غدا
- كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة 19 أبريل 2024 ستشهد استقرار في الأحوال الجوية على العديد مع المحافظات، حيث تسود أجواء تكون حارة فترة النهار والبرودة ليلا فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر.
- أردفت غانم أنه على مدار الأيام القليلة القادمة وخاصة مع بداية فصل الربيع سوف تختفي بعض الظواهر الجوية التي تضرب البلاد في هذه الأيام مثل النشاط المثير للرياح والأتربة ، علاوة على انخفاض درجات الحرارة بقيمة تتراوح ما بين 5 إلي 6 درجات.