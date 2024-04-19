بالدقهلية ومطروح.. ضبط 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة قيمتها 2.2 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 12:32 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الدقهلية ، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المنزلة بالدقهلية ، وبحوزتهما (14,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 طبنجة وعدد من الطلقات).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح ، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,2 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .