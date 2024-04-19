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بالدقهلية ومطروح.. ضبط 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة قيمتها 2.2 مليون جنيه

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 12:32 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الدقهلية ، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-  

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المنزلة بالدقهلية ، وبحوزتهما (14,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 طبنجة وعدد من الطلقات).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح ، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,2 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلم إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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