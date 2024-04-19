الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة- دمياط) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "بينهم فتاتين يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمون بالجيزة) تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة المواطنين عقب تهديدهم بالأسلحة البيضاء.. وبحوزة إثنين منهم (2 سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب واقعتين بذات الأسلوب.

ضبط ( 3 عاطلين- مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) لقيامهم بإرتكاب واقعة التعدى بالضرب على طالبَين والإستيلاء على هاتفى محمول.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتصرفهم فى الهاتفين المستولى عليهما لدى عميليهما سيئا النية (شخصين- مقيمان بذات الدائرة) تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتفان المستولى عليهما.

مديرية أمن دمياط

ضبط (7 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة كفرسعد) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل منزل مزارع بدائرة المركز.. وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة – مركبة توك توك "بدون لوحات"- سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.