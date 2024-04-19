نشر خدمات مرورية بمدينة نصر ومحور شنزو آبي لتوصيل الصرف الصحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 02:38 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك تزامناً مع مشروع توصيل الصرف الصحى لأرض المسبك الآلى بجنوب مدينة نصر بداية من مساكن المسبك الآلى وصولاً لمحور شنزو آبى على ثلاث مراحل يتم خلالها تنفيذ أعمال الغلق الكلى بمرحلتين للإتجاه القادم من محور شنزو آبى وتحويل حركة المرور بالإتجاه الآخر وذلك لمدة ثلاثة أشهر ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 20/4/2024م.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .