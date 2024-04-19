ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 02:38 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل- مقيم بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- الأدوات المستخدمة فى الحفر).. كما عُثر على حفرة بإحدى الغرف بعمق 3 أمتار.

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.