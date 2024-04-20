نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منخفض صحراوي وارتفاع درجات الحرارة: تحذيرات وتوصيات الأرصاد الجوية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتعرض جنوب البلاد في الوقت الحالي لتأثير منخفض صحراوي مصحوب بنشاط منخفض السودان الحراري، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تتجاوز 40 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

وتوضح خرائط الطقس أن المنخفض الصحراوي سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وسيستمر لمدة 72 ساعة، حيث سيترافق مع هبوب رياح نشطة وتطاير الرمال والأتربة.

تحذر الأرصاد الجوية من البقاء في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة، حيث ستشهد الرياح نشاطًا متزايدًا وقد تصل إلى مستوى العاصفة. ويُنصح بالبقاء في أماكن مغلقة وإغلاق النوافذ بإحكام لمنع تسرب الأتربة إلى المنازل.

وفي بيانها، أكدت الأرصاد الجوية أن فصل الربيع يتسم بطقس متقلب، مع حدوث نشاط لرياح الخماسين التي تثير الرمال والأتربة، وتناشد المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتوقف الفوري في حالة انعدام الرؤية، وتشغيل المصابيح الأمامية كإجراء احترازي.

وفيما يتعلق بالطقس اليوم، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات جوية بشأن التوقعات الجوية.

تشهد معظم المناطق ارتفاعًا طارئًا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 32 درجة مئوية نهارًا، وتصل إلى 36 درجة مئوية. كما تحذر خرائط الطقس من انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح بسبب تشكل الشبورة المائية الكثيفة، التي قد تتحول إلى ضباب في شمال البلاد، بما في ذلك الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وبشكل عام، يتوقع أن يكون الطقس اليوم لطيفًا ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يتشهد جنوب الصعيد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة. أما في الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا في جميع المناطق.

الشبورة المائية

حذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية (من الساعة 4 من فجرا حتى الساعة 8 صباحا)، وسط ارتفاع في درجة الحرارة على معظم الأنحاء.

وناشدت الأرصاد الجوية المسافرين وقائدي السيارات توخى الحذر وتهدئة السرعة على الطرق الزراعية والساحلية لانخفاض الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية، ونصحت عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، منعًا لفقد السوائل من الجسم والإحساس بالعطش، وارتداء قبعة في حالة النزول إلى الشارع في ساعات الذروة.

حالة البحرين