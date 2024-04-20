نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وأماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وجدول الزيادة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة المالية بشكل رسمي بدء صرف مرتبات شهر إبريل 2024 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وسيتم صرف المرتبات بزيادة جديدة للشهر الثاني على التوالي.

من المقرر أن يتم صرف المرتبات خلال فترة تمتد لمدة 5 أيام، وذلك بدءًا من يوم الأحد 21 إبريل 2024، وتشمل صرف المرتبات كل مستحقات العاملين وما يتقاضونه.

مواعيد صرف المرتبات

ستتاح مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. وسيتم صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية، حيث سيتمكن العاملون من الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم خلال هذه الفترة.

أماكن صرف المرتبات

يمكن للعاملين صرف مرتباتهم في عدة أماكن، وتشمل:

1. منافذ شركات فوري.

2. مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

3. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

4. منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

جدول الزيادة في المرتبات

وفيما يتعلق بالزيادة في المرتبات، فقد تم تحديد جدول للزيادة لشهر أبريل 2024 وفقًا للدرجات الوظيفية.

وفيما يلي جدول الزيادة للمرتبات:

- الدرجة الوظيفية الممتازة: 12،200 جنيه.

- الدرجة العليا: 10،200 جنيه.

- درجة المدير العام: 9،200 جنيه.

- الدرجة الأولى: 8،200 جنيه.

- الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.

- الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.

- الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.

- الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.

- الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.