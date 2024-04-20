مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني فى ضيافة وزارة الري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 09:31 صباحاً - مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني يتوجه بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا

الدكتور سويلم :

- هذه الزيارة تأتى في إطار التعاون الوثيق بين مصر وتنزانيا

- تعاون ثنائى مع دول حوض النيل فى مقاومة الحشائش المائية ، وإنشاء محطات مياه الشرب الجوفية وسدود حصاد مياه الأمطار ، والدعم الفني في مجال المياه

- التعاون مع جمهورية تنزانيا من خلال إنشاء ٦٠ بئر جوفي بالمناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد الدكتور/ عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل حول زيارة السيد اللواء/ مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا لوزارة الموارد المائية والرى المصرية .

وصرح الدكتور سويلم أن هذه الزيارة تأتى في إطار التعاون الوثيق بين مصر وتنزانيا ، حيث قامت الوزارة ممثلة في قطاع شئون مياه النيل بإستقبال السيد اللواء/ مدير كلية الدفاع الوطني بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق لسيادته والذى يضم عدد (٢٣) دارس بكلية الدفاع الوطني التنزانية من دول (تنزانيا - ناميبيا – بوروندي – نيجيريا – زامبيا - زيمبابوي) والذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية ، وكان في استقبال سيادتهم السيد الدكتور/ عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل .

وقد تم خلال الزيارة عرض الموقف المائي المصري ومجهودات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة المياه لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية في مصر ، وقام قطاع التخطيط بالوزارة بعرض استراتيجية الوزارة ومحاور الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ .

كما قام قطاع شئون مياه النيل بإستعراض أنشطة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون الثنائى مع دول حوض النيل مثل أنشطة مقاومة الحشائش المائية ، وإنشاء محطات مياه الشرب الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دول حوض النيل ، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للإستفادة منها في الشرب والاستخدامات المنزلية و رعى الثروة الحيوانية ، والدعم الفني في مختلف مجالات الموارد المائية والري ، كما تم استعراض أنشطة التعاون مع جمهورية تنزانيا والتي تم من خلال إنشاء عدد ٦٠ بئر جوفي في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة .

وفى نهاية الزيارة توجه السيد اللواء/ مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مختلف المجالات ولاسيما في مجال الموارد المائية والرى .