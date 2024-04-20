حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 11:25 صباحاً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 13 أبريل وحتى 19 أبريل وكان على النحو الآتي:

1) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جيورج أندرياس هاتشوه وزير الدولة للعلوم والثقافة والسياحة في ولاية ساكسونيا الألمانية، والسيد/ توبياس كروزه نائب السفير الألماني بالقاهرة، والوفد المرافق لهم؛ بهدف بحث تعزيز سُبل التعاون المشترك، وناقش الجانبان آليات العمل لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، والاستفادة من خبرات الجانب الألماني في تطوير التعليم التكنولوجي في مصر، وإمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية في مصر وألمانيا.

2) قام د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور جيورج أندرياس هاتشوه وزير الدولة للعلوم والثقافة والسياحة في ولاية ساكسونيا الألمانية ، بتوقيع خطاب للنوايا؛ يهدف إلى إنشاء منصة للأنشطة المشتركة تتوافق مع القيم العلمية والفنية والأكاديمية، وتعزز حماية الملكية الفكرية والاحترام المُتبادل، فضلًا عن تعزيز بيئة بحث علمي آمنة وشاملة، وكذلك تعزيز الدقة والنزاهة في مجال البحوث وأمن المعلومات، كما تضمن الخطاب التعاون بشكل خاص في مجالات الرياضيات، وعلوم الكمبيوتر، والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا، والفنون، والموسيقى، والعلوم الإنسانية، والسياحة، والطب، والهندسة، والتقنيات ذات الصلة.

3) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد/ دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبحث الجانبان تعزيز تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعات المصرية والرواندية، وتفعيل التعاون في مجالات البحوث العلمية المُشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما تناول اللقاء زيادة عدد المنح المُقدمة لرواندا، في تخصصات (الطب، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، والزراعة)؛ لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب الروانديين، مما يُؤهلهم للمُساهمة في تنمية بلدهم، وذلك في ظل التطور والتنمية اللذين تسعى إليهما دولة رواندا.

4) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. جراهام بولدوين رئيس جامعة وسط لانكشاير بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له؛ وتناول الاجتماع مناقشة التجربة التى قدمها فرع جامعة وسط لانكشاير بالعاصمة الإدارية، من برامج الهندسة فى عدة تخصصات والتى تشمل؛ (هندسة الميكاترونيكس، والأجهزة الذكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الحاسوب باستخدام التصميم، وهندسة الكهرباء، وهندسة الفضاء والطيران، وهندسة الإلكترونيات، وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهندسة المدنية، وهندسة التصميم المعماري).

5) استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مختلف المجالات التعليمية والبحثية، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والندوات، ودعم مشاريع البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات العربية، ودراسة توفير عدد من المنح الدراسية في مختلف التخصصات لأبناء الدول العربية التي تشهد ظروفًا غير مستقرة، وذلك من خلال التقدم لمنصة "Egy Aid" للطلاب الوافدين.

6) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، حيث تم إدراج 13 جامعة مصرية في هذا التصنيف، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 15,559 جامعة على مستوى العالم، شملت التخصصات الأساسية خمس قطاعات من العلوم (الفنون والعلوم الإنسانية والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والطب، وعلوم طبيعي، والعلوم الاجتماعية، والإدارة)، وأكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

7) نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا وهيئة الطاقة الذرية، وجامعة XJTU بالصين، ومعمل فرانك لفيزياء النيوترونات أحد المعامل السبع المُكونة للمعهد المُشترك للأبحاث النووية في روسيا، الندوة الدولية الـ30 حول تفاعل النيوترونات مع النوى ISINN 30، وقد عُقدت الندوة بالتوازي في 3 دول مختلفة، حيث أقيمت في مدينة دوبنا في روسيا، ومدينة لانتشو في الصين، ومدينة شرم الشيخ في مصر؛ بهدف إنشاء منتدى للعلماء والمُهندسين لعرض إنجازاتهم ومشاركة أفكارهم، وتعزيز التعاون المُحتمل في عالم التفاعلات النيوترونية وتطبيقاتها في العلوم البازغة.

???? نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" دورة تدريبية حول "تعزيز جودة أداء الإدارة التربوية في مواجهة الأزمات"، بمُشاركة العديد من ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع المعاهد بالأزهر الشريف، وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى التعرف على طبيعية الإدارة التربوية وقت الطوارئ، فضلًا عن اكتساب مهارات القيادة الفعالة للأزمات المدرسية، وكذا التعرف على أساليب إدارة التغيير المنشود أثناء الأزمات المدرسية، وإدراك وفهم طبيعية الإدارة المدرسية الرقمية، بالإضافة إلى تنمية القدرات الإبداعية المُستدامة لدى القادة التربويين وصانعي القرارات التربوية.