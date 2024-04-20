وزير الخارجية يعقد مباحثات مغلقة مع نظيره التركى وجهد لدفع العلاقات بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 11:26 صباحاً - استهل وزير الخارجية سامح شكري، زيارته الحالية إلى تركيا بعقد جلسة مباحثات مغلقة مع هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، على موقع إكس اليوم السبت: "جهد مشترك نحو دفع العلاقات بين البلدين قدماً على كل الأصعدة، وتنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية".

ومن المقرر، أن يلتقي الوزير شكرى مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً فى القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.