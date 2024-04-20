أخبار مصرية

تيسيراً على المواطنين..الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 12:32 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

 

فقد تقرر إفتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول) لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين عليهم .. ويختصوا بتلقى طلبات إستخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للإختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن .  

   

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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