ضبط مواد مخدرة مع عناصر إجرامية بالإسماعيلية بقيمة 35 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 12:32 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة (الإسماعيلية – أبو صوير - فايد) بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:

(4 عاطلين - لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – بندقية خرطوش).

(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة فايد.. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

(3 عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أبو صوير.. وبحوزتهم (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (35 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.