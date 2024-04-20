ضبط متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على (حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.