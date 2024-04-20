ضبط المتهم بقتل عاطل بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفـى.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل "توفى إثر إصابته برش خرطوش") طرف ثان (عاطل) "مقيمان بدائرة المركز" ، وذلك لخلافات مالية بينهما ، أطلق خلالها الثانى عيار نارى من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفى التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.