سامح شكري: حذرنا مرارا من أن الحرب بغزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 01:29 مساءً - قال سامح شكرى وزير الخارجية إننا حذرنا مرارا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة"، متابعا: "نطالب المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر الإسرائيلية الستة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى من إسطنبول: "أكدنا على ضرورة حل المشكلات دائما عبر الحوار وفي إطار الشرعية الدولية".

وتابع سامح شكري: "اضطراب الملاحة في البحر الأحمر تزيد التوتر بالمنطقة ونطالب كافة الأطراف بالاضطلاع بمسؤولياتها نحو الاستقرار".