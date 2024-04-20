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سامح شكري: حذرنا مرارا من أن الحرب بغزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 01:29 مساءً - قال سامح شكرى وزير الخارجية إننا حذرنا مرارا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة"، متابعا: "نطالب المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر الإسرائيلية الستة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة".

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى من إسطنبول: "أكدنا على ضرورة حل المشكلات دائما عبر الحوار وفي إطار الشرعية الدولية".

 

وتابع سامح شكري: "اضطراب الملاحة في البحر الأحمر تزيد التوتر بالمنطقة ونطالب كافة الأطراف بالاضطلاع بمسؤولياتها نحو الاستقرار".

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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