ضبط 1000 نسخة كتاب خارجى وملخصات بدون تصريح داخل مطبعة بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 01:29 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) بطباعة العديد من الكتب الخارجية والملخصات لطلاب بمختلف المواد الدراسية مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط مالك المطبعة ، وبحوزته (1000 نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة لطلاب بمختلف المواد الدراسية) وبمواجهته أقر بأنه مالك المطبعة وإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.