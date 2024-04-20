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الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات تيسيراً على المواطنين

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

 

فقد تقرر إفتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول) لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين عليهم .. ويختصوا بتلقى طلبات إستخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للإختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن .  

   

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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