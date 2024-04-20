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كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع بالشرقية وضبط المتهمين

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع – مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح قطعى ورش خرطوش بالجسم، وتوفى إثر إصابته.

بالفحص وبسؤال زوجته (مقيمة بذات العنوان) اتهمت (4 مزارعين – مقيمين ومستأجرين لقطعة أرض زراعية بذات العنوان) بالتعدى على زوجها (المستأجر السابق لذات قطعة الأرض) بسلاح نارى (بندقية خرطوش وسلاح  أبيض) وقيام أحدهم بإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على حيازة قطعة الأرض .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (السلاح النارى والأبيض المستخدمان فى الواقعة وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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