ضبط متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزل مستأجر بمحيط سكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (12 فرد محلى – 3 بنادق محلى – 3 طبنجات صوت معدلة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.