نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: إزالة ١٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدت محافظة الجيزة لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتى انطلقت اليوم السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤، والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيا لإنتاج الغذاء.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة بمواصلة جهودها فى ازالة كافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها فى مهدها من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا على استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ حالات إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضى زراعية بمراكز البدرشين ومنشاة القناطر والعياط

حيث تم ازاله ٥ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري سقارة وابو صير بمركز ومدينة البدرشين بإجمالي مساحة ٨٥٠م٢ بالإضافة إلي إزالة حاله تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بقرية برنشت بمركز العياط بمساحه ٢٠٠ م٢ واخري تعدي علي أملاك الدولة بقرية القطوري بمساحه ٢٠٠م٢.

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة ٨ حالات تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بقري ام دينار والمنصورية والحاجر ووردان وبني سلامه وبهرمس بمساحه ١٢٥٠م٢ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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