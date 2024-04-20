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كمرحلة أولى.. الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات تيسيراً على المواطنين

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 02:26 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

 

فقد تقرر إفتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات كمرحلة أولى بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول) لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين عليهم .. ويختصوا بتلقى طلبات إستخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للإختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن .  

   

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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