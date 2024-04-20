كمرحلة أولى.. الداخلية تفتتح منافذ جديدة لمصدرات الجوازات تيسيراً على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 02:26 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

فقد تقرر إفتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات كمرحلة أولى بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول) لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين عليهم .. ويختصوا بتلقى طلبات إستخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للإختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن .

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.