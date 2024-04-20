وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام مازيمبي الكونغولى وعبد القادر أساسياً

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 02:26 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة مازيمبي، المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

والتقى الأهلى مع مازيمبى في 4 لقاءات سابقة قبل لقاء اليوم، حقق المارد الأحمر فوزين وتعادلا وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أيضاً.

أولى مواجهات الأهلي مع تي بي مازيمبي كانت في الأول من سبتمبر عام 2002 في نسخة دوري الأبطال عام 2002، وتحديدا في الجولة الثالثة بدور المجموعات ، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد بلال في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني من اللقاء.

وشهدت لقاء الأهلي الثاني أمام مازيمبي في الجولة الرابعة من نفس المجموعة تعادلاً سلبياً.

التقى الأهلي مع مازيمبي مرة أخرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2012، وأقيم اللقاء الأول بالقاهرة في الثامن من يوليو 2012 وانتهى بفوز الأهلي 2-1 حيث أحرز عماد متعب هدف الأهلي الأول في الدقيقة 11، فيما نجح مازيمبي في تعديل النتيجة رغم طرد أحد لاعبيه أثناء سير المباراة بعدما سجل ساماتا هدف التعادل لمازيمبي في الدقيقة 85 من خطأ قاتل لشريف اكرامي الذي لم يحسن تقدير الكرة، وأنقذ محمد ناجي جدو موقف الأهلي في المباراة، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 90 والوقت القاتل للمباراة.

بينما أقيمت مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في إطار الجولة الخامسة من نفس مجموعة بطولة 2012، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بهدفين نظيفين.