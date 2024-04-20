الغرف التجارية: هبوط أسعار الجبنة البيضاء في الأسواق 24%

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 04:37 مساءً - كشف اتحاد الغرف التجارية هبوط أسعار الجبنة البيضاء في الأسواق بنسبة تصل 24% للمستهلكين في الأسواق، لينخفض سعر الكيلو من مستويات وصلت إلى 150 جنيها إلى مستويات 113 جنيها.

وأشار اتحاد الغرف إلى أن نسبة الانخفاض تسجل 18 و22 و24 و25% بحسب الشركة المنتجة، وكذلك حسب السلاسل التجارية المختلفة، لتواصل الأسعار هبوطها في الأسواق.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفضت مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تتراوح بين 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكل ماركات السيارات.

كما أكد أن هناك وفرة واضحة لكل السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

أضاف الاتحاد للإعلان، أن كبار المنتجين للسلع الأساسية استمروا في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد العيد، وتم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبه متوسطة 25% ووصلا إلى 27% بالسلع الأساسية، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة، وبدأت آليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

وتابع كما أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت في الانخفاض تدريجيا مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة.