نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي: صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي ٢٠٢٣ والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، إلى جانب التعليمات التي بجب اتباعها لضبط سير عملية الامتحانات، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم ٢٥ مايو المقبل.