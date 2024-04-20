نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: إجراءات تفتيش دقيقة قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية لامتحانات الدبلومات الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تعليماته لقيادات التعليم الفني ورؤساء لجان النظام والمراقبة ولجان الادارة بالدبلومات الفنية2014، بتطبيق كافة الاجراءات المتعلقة بضبط لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية، وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف اجهزة المحمول والاجهزة الالكترونية وكذلك منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، إلى جانب التعليمات التي بجب اتباعها لضبط سير عملية الامتحانات، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم ٢٥ مايو المقبل.

وقد حضر الاجتماع، الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية لامتحانات التكنولوجيا التطبيقية ومقيمي سوق العمل للبرامج المطورة، والمهندس محمد عبد اللطيف حسب النبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي، ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ومشرف عام على المطبعة السرية للتعليم الفني، وعبد الرحمن محمد عبد الرحيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي ورئيس لجنة الإدارة المركزية للامتحانات.