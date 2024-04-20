حالة الطقس غدا.. الحرارة تصل إلى 38 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 05:33 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، إذا يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن تنشط الرياح غدا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا كما يلي، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية.. العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء.. العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

- شمال الصعيد.. العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد.. العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.