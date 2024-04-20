نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل قرارات الأمين العام الجديد مُعطلة؟.. قرار منذ 30 يومًا ولم يُنفذ (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفرد بوابة دوت الخليج الاإلكترونية بنشر قرار المفوض بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي بنقل 14 فرد أمن من منطقة آثار مصر الوسطى إلى قطاع المتاحف وتحديدًا في المتحف الآتوني في المنيا.

هل قرارات أمين عام الآثار مُعطلة؟... قرار منذ 30 يومًا ولم يُنفذ (مستند)

والمتحف الآتوني يعتبر من المتاحف الواعدة في مصر ويشغل مساحة كبيرة ويحتاج إلى عدد كبير من الأفراد لتأمينه، ولذا صدر قرار المفوض بأعمال الأمين العام حسبما أفادت مصادر مطلعة في منطقة مصر الوسطى.

وقال المصدر في تصريحات إلى دوت الخليج أن صدور القرار كان بتاريخ 21 مارس لعام 2024م، وهو الذي لم يتم تنفيذ حتى الآن على الرغم من صدور عدة استعجالات من مكتب الأمين العام إلى مدير عام مصر الوسطى وحتى تاريخه 20 أبريل 2024 لم يتم تنفيذ القرار.

وتساءل العديدون من العاملين في مصر الوسطى وفي قطاع المتاحف ما هو سبب تأخير تنفيذ هذا القرار وما الذي يمنع قيادات مصر الوسطى من التنفيذ على الرغم من حاجة العمل الملحة إلى ذلك.

وتنشر دوت الخليج صورة من القرار والذي يحمل أسماء من يجب أن يتم نقلهم إلى قطاع المتاحف وتحديدًا إلى المتحف الآتوني وذلك لحاجة العمل إلى ذلك حسبما أوضح القرار.