نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرير الخديوي إسماعيل يظهر في فيلم قديم لماري منيب.. «هل اتباع روبابيكيا؟» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد أسرة محمد علي باشا إحدى الأسر الرائدة في التاريخ المصري الحديث باقتناء وصناعة التحف النادرة وكان من تلك التحف 4 أسرة صنعها الخديو إسماعيل لأبناءه الأربعة بمناسبة زواجهم، والتي بقى منها سرير واحد محفوظ في المتحف الخاص بقصر الأمير محمد علي توفيق، أما الثلاثة أسرة الأخرى فلا نعرف مصيرها، وإن كان سرير منها ظهر في أحد أفلام الراحلة ماري منيب ويمكن مشاهدته

حكاية 4 أسرة من الفضة الخالصة

وكانت تلك الأسرة هدية من الخديو إسماعيل لأبنائه الأربعة، وكانت أفراح أبناء الخديوي إسماعيل عام 1873 أسطورية بما يكفي لذكرها في التاريخ تحت اسم «أفراح الأنجال» حيث استمرت 40 يوم متتالية بمعدل 10 أيام لكل أمير وأميرة، وأهدى الخديو لكل إبن من أبنائه «توفيق وحسين كامل وحسن وفاطمة» سريرًا من الفضة الخالصة وزنه أكثر من نص طن واعتبر كل واحد منها تحفة فنية لا تقدر بثمن.

السرير الباقي

من بين الأسرة الأربعة لا يزال سريرًا واحدًا موجودًا، وهو الخاص بالخديوي توفيق، وكان معروضًا في متحف المنيل بجناح الوالدة باشا في القاعة الشتوية، ثم تم نقله إلى المتحف الخاص، والسرير وزنه نحو 850 كيلو من الفضة ويتميز بالجمال والروعة في النقوش والزخارف، وربما السبب أنه الوحيد الباقي أن الأمير محمد علي توفيق أوصى بقصره وما يحويه من كنوز أن يتم تحويله لمتحف بعد وفاته حتى من قبل 1952.

والسرير كان يوجد بالطابق الثاني بالقاعة الشتويه لسراي العرش في قصر الأمير محمد علي بالمنيل، وهو يخص أمينة هانم إلهامي وهي الزوجة الوحيدة للخديو محمد توفيق والذي تولى حكم مصر في أواخر شهر يونيو عام 1879 بعد خلع أبيه الخديوي إسماعيل.

أنجبت أمينه هانم إلهامي من الخديو توفيق الأمير عباس حلمي الثاني، والأمير محمد علي توفيق، والأميرات نازلي ونعمة وخديجة، وأوقفت أمينه هانم حياتها واهتمامها على العمل العام وكفالة المساكين والمرضى في الجمعيات الخيرية ولذلك لقبت بأم المحسنين، والسرير مصنوع من الفضة الخالصة، وهو أحد 4 أسرة

الأسرة المفقودة

الثلاثة أسرة الباقية لا نعرف مصيرها من بعد عام 1952 لكن منهم سرير تم بيعه روبابكيا على الرصيف في الخمسينات «نسخة السلطان حسين كامل» تحت اسم ورثة زوجته السلطانة ملك.

سرير في فيلم عربي قديم

المفاجأة الأغرب أن هناك نسخة طبق الأصل ظهرت في ديكور فيلم «الناس اللي تحت» تحديدًا في غرفة نوم ماري منيب في الفيلم، والسؤال هنا هل اشتراها الاستديو كروبابيكيا دون معرفة قيمته التاريخية؟ غير معروف السبب ولا مصير السرير الأثري بعد ذلك.لكن يبقى مؤكدًا أنه من نماذج التحف الأثرية القليلة في العالم والباقية حتى الآن.

سرير يشبه سرير أمينة هانم إلهامي بفيلم ماري منيب