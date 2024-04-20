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وزيرالأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجرأساس أول مجمع ديني ثقافي خدمي بجنوب سيناء

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أحمد جودة - القاهرة -  وضع  وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة  ومحافظ جنوب سيناء اللواء / خالد فودة محافظ، والقمص/ أبانوب البرموسي نائبًا عن الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء حجر الأساس للمجمع الديني الثقافي الخدمي، وهو أول مجمع من نوعه بمحافظة جنوب سيناء، حيث يشمل المجمع مسجدًا وكنيسة ومدرسة ومستشفى، وقد تم اختيار اسم المسجد ليكون مسجد الولي الحميد.

جاء ذلك عقب افتتاح فعاليات مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية (المرحلة التأهيلية) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم السبت 20 أبريل 2024م، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والمحكمين والمتسابقين، وأئمة وواعظات الأوقاف بجنوب سيناء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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