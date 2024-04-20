المحامين: 30 أبريل آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 08:25 مساءً - تهيب النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامين بسرعة الاشتراك في مشروع العلاج قبل يوم 30 أبريل 2024.

وتؤكد النقابة أن 30 أبريل هو آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج المحامين وأسرهم للعام الحالي، ولن يسمح لأحد الاستفادة بخدمات المشروع من غير المشتركين.

والجدير بالذكر أن الاشتراك بمشروع العلاج كان ينتهى في 30 مارس من كل عام، إلا أن نقيب المحامين، أصدر قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم لمدة شهر كامل.

وجاء هذا القرار استجابة لمطالب المحامين، وتسهيلًا عليهم للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، ويتم استخراج البطاقات العلاجية بنادى المحامين النهرى في المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.

بيان نقابة المحامين بعد واقعة التعدي على محامي أمام محكمة مصر الجديدة

أصدرت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بخصوص واقعة التعدي على أحد المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وأكد نقيب المحامين، أنه يتابع لحظة بلحظة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وكل ما يتعلق بحادثة التعدي على أحد السادة المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وتابع: «قد كلفنا فور علمنا بالواقعة نقيب ومجلس شمال القاهرة، وأعضاء مجلس النقابة العامة أبو بكر ضوة، وعمرو الخشاب، ومحمود تفاحة، ومحمد هيبة، بحضور التحقيقات ومساندة الزميل للحصول على حقه كاملا».



وقال إنه على تواصل لحظي معهم لمتابعة كل ما يتم في التحقيقات الجارية، وأنه يتواصل مع أجهزة الدولة المعنية لمحاسبة الجناة، مؤكدًا أنه لن يتهاون في حق الزميل المعتدى عليه، ولن يسمح بأي تجاوز في حق السادة المحامين مهما حدث، وأن التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن.