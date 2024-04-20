خطوة لضرب التطبيق الصيني.. أغلبية بمجلس النواب الأمريكي تصوت لصالح حظر تطبيق تيك توك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 08:26 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن أغلبية بمجلس النواب الأمريكي تصوت لصالح حظر تطبيق تيك توك.

وفي سياق آخر كانت عضوة مجلس النواب الأمريكي ورئيسته السابقة نانسي بيلوسي وقعت على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونجرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ودعا النواب الديمقراطيون، في رسالتهم حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/، إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.