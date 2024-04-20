الآثار» تكشف حقيقة اختفاء سرير والدة الأمير محمد علي من قصر المنيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 09:31 مساءً - كشف الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، حقيقة اختفاء سرير والدة الأمير محمد علي من متحف قصر محمد علي.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، قال "عثمان": "تم نقل السرير من مكانه لإجراء عمليات الترميم، وهذا السرير من الفضة الخالصة".

وأضاف: "من الطبيعي أن يحدث للفضة مع الوقت نوع من أنوع الصدأ البسيط، وتم نقله لمعامل الترميم ليتم ترميمه وتجهيزه لأنه سيتم عرضه داخل قصر المنيل".

وأكمل رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار: "هذه القطعة هي قطعة نادرة جدا، لأنه كان هناك 4 قطع من هذا السرير ولم يتبقى سوى هذه القطعة فقط"، موضحا: "السرير موجود حاليا في المتحف الخاص، ونحن نتعامل بمنتهى الشفافية والمصداقية ويمكن لأن شخص زيارة المتحف والاطلاع عليه".