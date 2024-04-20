الحكومة: انخفاض جديد في أسعار السلع قريبا.. ولا نجبر التجار على التخفيض

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 09:31 مساءً - أكد محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد إجبار للتجار على خفض أسعار السلع في الأسواق.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التجار كان لديهم مشكلة وهي نقص السيولة الدولارية وكانوا يحصلون على الدولار من السوق الموازية بأسعار مبالغ فيها ".

وتابع محمد الحمصاني :" الحكومة نجحت في القضاء على السوق الموازية وتوفير الدولار في البنوك المصرية بمتوسط سعر 47 و48 جنيها للدولار ".

وأكمل محمد الحمصاني :" اتحاد الغرف التجارية اعلن أن أسعار السلع جملة انخفضت ما بين 30 و 40 % وأسعار سلع التجزئة انخفضت من 15 لـ 35 %".

ولفت محمد الحمصاني :" هناك توقع لانخفاض أكبر في أسعار السلع في الفترة المقبلة ".