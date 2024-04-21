نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقيقات تكشف لغز وفاة البلوجر إسراء روكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفظت التيك توكر الشهيرة إسراء روكا أنفاسها الأخيرة بعد أن تعرضت لحادث سقوط من أعلى جسر، فعندما وصلت إلى منتصف كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة، فقدت السيطرة على عجلة القيادة واختلت منها، ليكون آخر مشهد رأته عينيها هو سقوطها مسافة 10 أمتار في لمح البصر، وهي تحاول أن تستغيث بأحد، ليتجمع المئات حولها وهي غير قادرة على طلب المساعدة بسبب تهشم جسدها بالكامل لتفارق الحياة مساء الجمعة الماضية.

وفارقت التيك توكر إسراء روكا الحياة، مساء أمس السبت، ليصبح لغزًا محيرًا لآلاف متابعيها، حيث سقطت سيارة الشابة من أعلى جسر "الحرفيين" بمنطقة النزهة.. والمباحث تحاول كشف ملابسات الحادث بالكامل.

تفاصيل حادث وفاة إسراء روكا المروع

تفاجأ المارة في شارع جسر السويس بسقوط سيارة من أعلى 10 أمتار بعد أن دمرت جزء كبير من الكوبري، ووسط الإزدحام الشديد وصلت سيارة الإسعاف ورجال الأمن للتحقق من الواقعة، ونقلت الفتاة إلى المستشفي لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة إثر الحادث، ونقلت للمشرحة.

وتبين من التحقيقات أن “روكا” كانت تسير بسرعة جنونية، مما أدى إلى عدم اتزان عجلة القيادة في يدها فاختل توازنها، وانحرفت السيارة بها لتصطدم بسور الكوبرى وأدى إلى سقوطها من أعلى الكوبرى، لتفارق الحياة فور سقوطها بعد أن تبين إصابتها بكسور في الجمجمة واليد والظهر.

وعلى الجانب الآخر تمكن رجال المباحث من معرفة هوية الفتاة وهي البلوجر إسراء روكا، تبلغ من العمر 28 عامًا، التي فارقت الحياة بعد أن فقدت السيطرة على عجلة القيادة بيدها، لأنها كانت تسير بسرعة عالية.

معلومات عن إسراء روكا