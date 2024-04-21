نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. هل هناك زيادات جديدة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على خلفية اعتماد وزير المالية مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل 2024، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينتظر الكثيرون في الدولة هذا الحدث كل شهر لتلبية احتياجات أسرهم. ومع تحديد الوزارة لمواعيد صرف المرتبات، يصبح من الممكن للموظفين والعمال التخطيط لمصروفاتهم وتلبية احتياجاتهم الشهرية.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أبريل 2024، بدءًا من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024. وقد تم تحديد 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها، بينما تحدد 3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وتهيب الوزارة بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة مع توفر مرتبات العاملين بالدولة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة. وتؤكد الوزارة على أهمية اتباع إجراءات الاحتراز وعدم التزاحم في ظل الظروف الحالية.

جدول زيادة مرتبات العاملين بالدولة

وتبين جدول زيادة مرتبات العاملين بالدولة لشهر أبريل 2024 ما يلي:

الممتازة: 12،200 جنيه.

الدرجة العليا: 10،200 جنيه.

المدير العام: 9،200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8،200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.

هذه الزيادات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وتوفير معيشة كريمة لهم ولأسرهم، وتشجيعهم على الإنتاجية والتميز في أداء واجباتهم.