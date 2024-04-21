نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال والتنسيق خلال الاحتفالات الدينية والتحضير للاختبارات الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن قرارات هامة خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى.

أعلن الحمصاني عن قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال خلال الأيام القادمة في مصر، بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط وفترة رمضان.

كما أشار إلى تنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم لضمان سلامة امتحانات الطلاب خلال هذه الفترة.

وأكد الحمصاني أن هدف الدولة هو التوقف عن تخفيف الأحمال، نظرًا لقدرة الشبكة الكهربائية الحالية على تلبية احتياجات مصر، ولكن هناك ضغطًا في تأمين الوقود لمحطات الكهرباء يتطلب سيولة دولارية.

وأشار إلى السياسات الاقتصادية، حيث نجحت الدولة في القضاء على السوق الموازية لصرف الدولار وتسهيل إفراج السلع من الجمارك، مما يعزز استقرار الاقتصاد.

واوضح ان الحكومة التزمن بتلبية احتياجات المواطنين وضمان سلامة البنية التحتية الكهربائية في البلاد خلال الأوقات الحساسة، مما يعكس التفهم الشامل للأولويات الوطنية والاقتصادية.

استجابة الحكومة لغضب المواطنين بشأن تخفيف الأحمال: تعهدات بالتحسن ومسؤولية عالية

أكد متحدث حكومي على استجابة الحكومة لغضب المواطنين بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع الأمر بمسؤولية عالية وتعد المواطنين بتحسن أحوالهم على الرغم من الضغوط الحالية.

تم توقيف تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك تفاديًا لإزعاج المواطنين، ويشدد المتحدث على وجود أجهزة رصد يومية لفهم احتياجات ومطالب الشارع وضمان تلبيتها بشكل فعال.