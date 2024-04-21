نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم: هدوء واستقرار قبل عاصفة ترابية قوية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم الأحد حالة من الهدوء والاستقرار في الأحوال الجوية على مستوى البلاد، ومع ذلك، من المتوقع أن تتعرض البلاد في وقت لاحق لعاصفة ترابية قوية نتيجة نشاط رياح الخماسين.

ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، قد تتجاوز الـ 40 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

تبدأ تأثيرات هذه العاصفة الرملية القوية في منطقة السلوم وتتقدم تباعًا نحو محافظة مرسى مطروح، مما يؤدي إلى تغيير لون الجو إلى الأحمر نتيجة قوة العاصفة.

ومن المتوقع أن تمتد الرمال المثارة إلى باقي المناطق مع مرور الوقت، حيث تتجه العاصفة نحو مناطق العلمين وغيرها.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس في مصر اليوم الأحد، ورغم وجود ظواهر جوية عنيفة في مناطق مختلفة، فإن مصر ليست تحت تأثير المنخفض الجوي الذي يؤثر على دولة الإمارات وعمان.

وتشهد البلاد أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على مستوى البلاد.

وفي سياق آخر، تشير خرائط الطقس إلى نشاط الرياح في جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتثير الموجة الحارة التي شهدتها البلاد أمس السبت تساؤلات الجميع حول موعد انتهائها. فقد سجلت درجات الحرارة أعلى معدلاتها على مستوى البلاد واقتربت من 40 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

ونشرت قناة العربية تقريرًا يحذر فيه خبراء الأرصاد الجوية المواطنين من الذباب الصحرواي الذي وصل إلى الأراضي المصرية مع الرياح الخماسين، ويطلق عليه اسم "أغلقوا النوافذ".

وأكد خبراء الأرصاد على أهمية الحفاظ على السلامة والصحة من آثار الذباب الصحراوي، الذي ينتقل بفعل الرياح السودانية الجنوبية الصحراوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة 29 17

6 أكتوبر 30 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 29 17

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 29 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 18

العريش 24 15

رفح 24 15

رأس سدر 30 19

نخل 27 15

كاترين 25 12

الطور 29 20

طابا 28 19

شرم الشيخ 34 22

الإسكندرية 24 16

العلمين 24 16

مطروح 23 15

السلوم 25 14

سيوة 29 15

رأس غارب 32 21

الغردقة 34 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 21

حلايب 29 22

أبورماد 29 22

رأس حدربة 28 23

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 18

أسيوط 34 19

سوهاج 35 19

قنا 38 21

الأقصر 38 21

أسوان 38 23

الوادي الجديد 37 18