نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل إلى ٤٠ درجة مئوية.. درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس لليوم الأحد 21 إبريل 2024، حيث يُتوقع سيطرة طقس حار نهارًا، ودافئ على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يميل الطقس للبرودة ليلًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقد حذرت الهيئة من نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث تصل سرعة الرياح إلى 34 كم/س على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر، توقعت الأرصاد أن يكون البحر المتوسط في حالة معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح من الشمالية الغربية إلى الشمالية الشرقية.

أما حالة البحر الأحمر، فستكون معتدلة أيضًا، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر