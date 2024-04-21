إكسترا نيوز تعرض تقريرا يرصد جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء 2023/2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 أبريل 2024 01:37 مساءً - عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا، يرصد جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء 2023/2024، وبدأت الجهود بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 عن مشروع قومي متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة.

وتناول التقرير تركيز الدولة على ثلاثة قطاعات لتنمية سيناء شملت البنية التحتية والصناعة والاستثمار والمشروعات الاجتماعية، وخصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، ويصل حجم التنمية في شمال سيناء نحو 363 مليار جنيه خلال 5 سنوات.

كما تتضمن مشروعات شمال سيناء تنفيذ 302 مشروع في مراكز المحافظة المختلفة، وتبلغ حجم الاستثمارات الحكومية بخطة 2023/2024 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 6.5 مليار جنيه، وتبلغ الاستثمارات الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بخطة 2023/2024 نحو 5.1 مليار جنيه.