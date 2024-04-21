مؤسسات التحالف الوطني تستعد لإطلاق القافلة السابعة من المساعدات الغذائية والطبية لأهالينا في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 أبريل 2024 01:37 مساءً - تقوم مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتعبئة المساعدات استعدادا لاطلاق القافلة السابعة للأشقاء فى قطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

حيث نشر التحالف علي صفحتة الرسمية فيدويهات للمتطوعين أثناء تعبئة المساعدات ، استعدادا لاطلاق القافلة السابعة من المساعدات الغذائية والطبية لاهالينا في قطاع غزة وذلك في ظل استمرار قواتنا المسلحة في القيام بعمليات اسقاط جوي يوميا للمساعدات في مناطق شمال غزة والتي لا تصل اليها المساعدات برا.

وانتهى التحالف الوطني من اطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة والتي شملت علي أكثر من 74 قاطرة محملة بأكثر 1490 طنًا من المواد الغذائية والمشروبات والمياه المعدنية والبطاطين والملابس.

وأكثر من 1286 طنًا من المواد الغذائية ونحو 9 أطنان من المشروبات، بالإضافة لأكثر من 30 طنًا من الملابس والبطاطين، ونحو 165 طنًا من المياه المعدنية.

ويشارك فى القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وذلك لدعم الأشقاء فى غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التى أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.