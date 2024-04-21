نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم خدمات الأحوال المدنية " أكسبرس" في ١٢ محافظة.. جهود مستمرة ونتائج إيجابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل قطاع الأحوال المدنية تقديم الخدمات للمواطنين في عدة محافظات مصر، من خلال إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا، حيث تم تقديم كافة الخدمات المتعلقة ببطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة في محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء والدقهلية.

وأسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 5923 بطاقة رقم قومي و15483 مصدرًا مميكنًا، تلبيةً لاحتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن القطاع مستمر في تلقي الإتصالات الجماهيرية وتوفير مختلف خدماته الجماهيرية الفورية عبر الخطوط الساخنة، حيث تم تلبية وتوصيل مختلف الطلبات في ذات اليوم، وذلك على أرقام القطاع المختصرة 15340 للطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وقد أسفرت تلك الجهود عن استخراج وتوصيل 699 بطاقة رقم قومي و67 مصدرًا مميكنًا، مما يعكس التزام القطاع بتقديم خدمات عالية الجودة والفورية للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.

وأضافت: كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات لـ29 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على عدد من النوادي الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ165 مواطن ومواطنة.



وتابعت: بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم “قادرون بإختلاف”، لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ180 مواطن ومواطنة، وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.



ونستعرض خلال السطور التالية، الأسعار الجديدة لاستمارات الرقم القومي، وأماكن استخراجها في أسرع وقت وكذلك التكلفة.

موقع الأحوال المدنية



- هناك إصدارات تُطلب من الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأحوال المدنية.

- هناك إصدارات تنتج من الخطوط الساخنة (الرقم المختصر) للقطاع وهو 16582 وتسلم بالبريد خلال 24 ساعة بالقاهرة وخلال 72 ساعة خارج القاهرة.



- إصدارات تنتج من خلال الرقم المختصر للقطاع 15340 و15341 وتسلم في نفس اليوم.



- توفر وزارة الداخلية خدمة تصوير المواطن بمنزله وإصدار بطاقة الرقم القومي في اليوم نفسه.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

سعر استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024



- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيها.



- فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.



- عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- عادية بـ50 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

المركز النموذجي لاستخراج الرقم القومي - صورة أرشيفية

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.

5- السيارات المتنقلة.

6- الاستخراج من أحوال إكسبريس.

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي



1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).

2- صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

3- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

4- صورة من مستند إثبات المهنة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024



- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.