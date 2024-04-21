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رفع إشغالات وتعديات المحال علي الطريق العام وحملات نظافة بالجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع إشغالات وتعديات المحال علي الطريق العام وحملات نظافة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت محافظة الجيزة شكاوي مواطني شارع حسين مهران بحي المنيرة الغربية ومتفرعاته علي موقع التواصل الاجتماعي من وجود إشغالات وتعديات للمحال والمنشآت التجارية والباعة بالشارع تعيق حركة سير المواطنين.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي المنيرة الغربية بسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين والتعامل معها وعدم السماح بوجود اي تعديات علي الطريق العام. 
وقد شنت المحافظة حملة مكبرة بالشارع اسفرت عن رفع كافه التعديات والأشغالات بالشارع  بالاضافه إلى تحرير محاضر تالف لطبقة الرصف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشملت جهود محافظة الجيزة تنظيم حملات نظافة لتحسين كفاءة منظومة النظافة. 
وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية لحالة الشارع علي مدار اليوم للوقوف علي الحالة العامة وعدم السماح بعودة الإشغالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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