نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تنبِّه لتقلبات الطقس في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة يوم الإثنين 22 أبريل 2024، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خلال الأيام القادمة.

وتتوقع الأرصاد أن تسجل درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية في القاهرة والدلتا، مع تجاوز حاجز 40 درجة مئوية في جنوب الصعيد، وذلك وسط نشاط لرياح الخماسين التي تثير الرمال والأتربة.

وفي بيان لها، حثت الأرصاد الجوية على توخي الحذر من تقلبات الطقس في فصل الربيع، مشيرة إلى تذبذب درجات الحرارة وتأثيراتها المتنوعة على الأجواء.

وقدمت الأرصاد العديد من النصائح للتصدي للطقس المتقلب، بما في ذلك البقاء في الداخل وتأجيل المشاوير غير الضرورية، وإغلاق النوافذ والأبواب، وارتداء الكمامات في الشارع، وتوخي الحذر أثناء القيادة في حالات الرؤية المتدنية، وتشغيل المصابيح الأمامية أثناء القيادة.

فيما يخص حالة الطقس اليوم، يتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع درجات حرارة معتدلة على السواحل الشمالية، وبرودة ملحوظة ليلًا في شمال البلاد وشمال الصعيد.

وتشير خرائط الطقس إلى نشاط للرياح في مناطق محددة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما حالة البحر، فتكون معتدلة في البحر المتوسط وتتراوح أمواجه بين 1.5 متر ومترين، مع رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وفي البحر الأحمر، تكون حالة البحر معتدلة أيضًا مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 متر و2.25 متر ورياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 29 17

6 أكتوبر 30 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 29 17

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 29 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 18

العريش 24 15

رفح 24 15

رأس سدر 30 19

نخل 27 15

كاترين 25 12

الطور 29 20

طابا 28 19

شرم الشيخ 34 22

الإسكندرية 24 16

العلمين 24 16

مطروح 23 15

السلوم 25 14

سيوة 29 15

رأس غارب 32 21

الغردقة 34 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 21

حلايب 29 22

أبورماد 29 22

رأس حدربة 28 23

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 18

أسيوط 34 19

سوهاج 35 19

قنا 38 21

الأقصر 38 21

أسوان 38 23

الوادي الجديد 37 18