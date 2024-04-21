نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء: تفاصيل وتطبيقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم الموظفون والعاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص الاستمتاع بإجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس المقبل الموافق 25 إبريل، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وتأتي هذه الإجازة وفقًا لقرار وزاري صادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي يشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات الخاصة.

وينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على حق العاملين في القطاعين العام والخاص في الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية، مما يشمل الأعياد والثورات وغيرها من المناسبات الوطنية.

ويحدد القانون أيضًا الفئات التي لا تحصل عادة على إجازات رسمية، بل تحصل على أجر مضاعف خلال أيام العمل خلال العطل الرسمية، وذلك بناءً على أهمية مهنهم ووظائفهم في المجتمع.

تشمل هذه الفئات:

- الأطباء والممرضون.

- رجال الشرطة.

- الصحفيون.

- عمال المخابز.

- عمال محطات الوقود.

- رجال الإسعاف.

- خدمات النقل والسائقون.

- رجال الحماية المدنية.

- خدمات المياه والصرف.

- خدمات الكهرباء.

ويمنح القانون صاحب العمل الحق في تشغيل هذه الفئات خلال العطل الرسمية إذا استدعت ظروف العمل ذلك، مع تعويضهم بأجر مضاعف.